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Минобрнауки назначило Андрея Хамрова врио ректора РГСУ после отставки Починок

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 22:54
Общество
Минобрнауки назначило Андрея Хамрова врио ректора РГСУ после отставки Починок
wikipedia.org

Москва, 11 ноября. Проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Андрей Хамров назначен временно исполняющим обязанности ректора вуза. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки России.

Ранее должность ректора РГСУ занимала Наталья Починок. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Временно на должность ректора университета Хамров был назначен приказом Минобрнауки с 10 ноября этого года, передает ТАСС.

«Наталья Борисовна Починок уволена по собственному желанию. Приказ Минобрнауки России об этом вышел 9 ноября 2021 г. Временное исполнение обязанностей ректора Российского государственного социального университета возложено с 10 ноября 2021 года на Андрея Анатольевича Хамрова», — следует из сообщения министерства.

Как стало известно, Наталья Починок была уволена с поста главы РГСУ после проведенной в университете проверки. Она была отстранена от должности приказом Минобрнауки. Однако, как сообщил занимавший на тот момент пост проректора по безопасности учебного заведения Хамров, официального приказа он не видел.

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