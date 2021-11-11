Минобрнауки назначило Андрея Хамрова врио ректора РГСУ после отставки Починок

Москва, 11 ноября. Проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Андрей Хамров назначен временно исполняющим обязанности ректора вуза. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки России.

Ранее должность ректора РГСУ занимала Наталья Починок. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Временно на должность ректора университета Хамров был назначен приказом Минобрнауки с 10 ноября этого года, передает ТАСС.

«Наталья Борисовна Починок уволена по собственному желанию. Приказ Минобрнауки России об этом вышел 9 ноября 2021 г. Временное исполнение обязанностей ректора Российского государственного социального университета возложено с 10 ноября 2021 года на Андрея Анатольевича Хамрова», — следует из сообщения министерства.

Как стало известно, Наталья Починок была уволена с поста главы РГСУ после проведенной в университете проверки. Она была отстранена от должности приказом Минобрнауки. Однако, как сообщил занимавший на тот момент пост проректора по безопасности учебного заведения Хамров, официального приказа он не видел.