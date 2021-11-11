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Двое сирийских военных пострадали в результате минометного обстрела в Идлибе
Происшествия
Двое сирийских военных пострадали в результате минометного обстрела в Идлибе
Федеральное агентство новостей

Дамаск, 11 ноября. Двое сирийских военнослужащих ранены в результате минометного обстрела в провинции Идлиб, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

Боевики обстреляли позиции сирийской армии в районе населенного пункта Мелладжа. Огонь террористы вели из района Фатира, отметил контр-адмирал Кулить.

Всего за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации боевики «Джебхат ан-Нусра»1 (террористическая организация, запрещенная в России) произвели девять обстрелов. Еще четыре обстрела зарегистрировали в Идлибе и пять — в провинции Алеппо.

Подразделения военной полиции России провели патрулирование в провинциях Алеппо, Хасаке и Ракка. В провинции Дейр-Эз-Зор российские военные провели патрулирование по маршруту Хатла-Мазлум и обратно.

Ранее двое сирийских военнослужащих также получили ранения в результате обстрела провинций Идлиб и Алеппо в Сирии. Обстрел в Алеппо велся снайперами террористических группировок из района Маарет. В Идлибе боевики использовали артиллерию.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Сирия обстрел идлиб
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