Институт Келдыша заявили об опасном летящем на Землю астероиде

Москва, 11 ноября. Институт имени Келдыша обнаружил неизвестный астероид, который представляет потенциальную опасность для Земли. Небесное тело, по словам ученых, летит к нашей планете.

Институт прикладной математики (ИПМ) им. Келдыша в своем профиле в социальной сети Instagram сообщил, что ученые обнаружили новое небесное тело, которое сближается с Землей. По словам ученых, работник ИПМ Леонид Еленин на фотографиях, полученных телескопом, нашел астероид, летящий к планете.

Небесному телу присвоили обозначение 2021 UL17. Небесное тело 11 ноября пролетает от нашей планеты на расстоянии 18 миллионов километров. Он при этом виден как слабый объект 20-й звездной величины. В сообщении также сказано, что сейчас ученые уточняют траекторию полета потенциально опасного небесного тела.

Астероид 2021 UA1 недавно стал неожиданностью для ученых. Астрономы сообщили, что это небесное тело также приближается к Земле.