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Институт Келдыша заявили об опасном летящем на Землю астероиде
Происшествия
Институт Келдыша заявили об опасном летящем на Землю астероиде
pixabay.com

Москва, 11 ноября. Институт имени Келдыша обнаружил неизвестный астероид, который представляет потенциальную опасность для Земли. Небесное тело, по словам ученых, летит к нашей планете.

Институт прикладной математики (ИПМ) им. Келдыша в своем профиле в социальной сети Instagram сообщил, что ученые обнаружили новое небесное тело, которое сближается с Землей. По словам ученых, работник ИПМ Леонид Еленин на фотографиях, полученных телескопом, нашел астероид, летящий к планете.

Небесному телу присвоили обозначение 2021 UL17. Небесное тело 11 ноября пролетает от нашей планеты на расстоянии 18 миллионов километров. Он при этом виден как слабый объект 20-й звездной величины. В сообщении также сказано, что сейчас ученые уточняют траекторию полета потенциально опасного небесного тела.

Астероид 2021 UA1 недавно стал неожиданностью для ученых. Астрономы сообщили, что это небесное тело также приближается к Земле.

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космос земля астероид
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