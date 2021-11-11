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Опрос ВЦИОМ: более трети россиян привились от коронавируса
Общество
Опрос ВЦИОМ: более трети россиян привились от коронавируса
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Москва, 11 ноября. Более трети россиян (38%) вакцинировались от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Четверть россиян относятся к массовой вакцинации скорее положительно. 12% из них точно стали бы делать прививку. Готовы вакцинироваться, но безразличны к массовой вакцинации 3% опрошенных россиян.

Готовые вакцинироваться сделали бы прививку прежде всего из-за страха заболеть или заразить других. Также они доверяют вакцине и хотят перенести заболевание в более легкой форме.

Среди вакцинированных боятся заразиться коронавирусом 70%. Такой же процент респондентов опасается заражения среди тех, кто точно стал бы делать прививку. Делать прививку или нет затрудняются ответить 31%. К массовой вакцинации среди них относятся негативно 21%.

Репрезентативный опрос проводился 31 октября 2021 года. Его участниками стали 1,6 тысячи граждан России в возрасте от 18 лет. Его методом проведения стало телефонное интервью. Предельная погрешность не превышает 2,5%.

Ранее депутат Сергей Марков заявил, что вакцинацию от коронавируса следует сделать обязательной в случае, если смертность вырастет колоссально. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

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вциом вакцинация коронавирус
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