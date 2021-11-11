Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в игре Кубка Карьяла

Хельсинки, 11 ноября. Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Финляндии в первой игре на Кубке Карьяла. Матч проходил в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена». Встреча закончилась со счетом 0:3 в пользу хозяев.

Хоккеисты сборной Финляндии забрасывали все шайбы в меньшинстве. Первым взятием ворот на 28-й минуте отличился Харри Пессонен. Голевыми передачами на него отметились Миро Аалтонен и Сами Ватанен. Второй гол в ворота сборной России на 32-й минуте забил Аалтонен. Результативный пас на него сделал Ватанен.

Финальный счет в матче установил Валттери Фильппула. Он отметился голом с передач Аалтонена и Ииро Пакаринена. Сборной России еще предстоит сыграть в кубке против команд Швеции и Чехии. Встреча со шведами пройдет 13 ноября, а с финнами — 14 ноября.

Недавно стало известно расписание матчей сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Хоккеисты в рамках группового этапа сыграют 9, 11 и 12 февраля.