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Трупы мужчины и его дочери-подростка нашли в квартире в Пензе
Происшествия
Трупы мужчины и его дочери-подростка нашли в квартире в Пензе
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Пенза, 11 ноября. Тела 47-летнего мужчины и его 12-летней дочери обнаружили в квартире дома в Пензе, сообщает областной главк СКР.

Инцидент произошел в доме на улице Попова. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Тела мужчины и ребенка обнаружили их родственники. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом.

Криминалисты и следователи проводят следственные действия для выявления обстоятельств инцидента. В рамках расследования уголовного дела будут исследованы состояние газового оборудования, установленного в квартире.

Ранее аналогичный инцидент произошел в городе Бежецке Тверской области. Молодая девушка с ребенком отравились газом, информирует «Царьград».

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пенза отравление угарный газ
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