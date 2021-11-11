Трупы мужчины и его дочери-подростка нашли в квартире в Пензе

Пенза, 11 ноября. Тела 47-летнего мужчины и его 12-летней дочери обнаружили в квартире дома в Пензе, сообщает областной главк СКР.

Инцидент произошел в доме на улице Попова. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Тела мужчины и ребенка обнаружили их родственники. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом.

Криминалисты и следователи проводят следственные действия для выявления обстоятельств инцидента. В рамках расследования уголовного дела будут исследованы состояние газового оборудования, установленного в квартире.

Ранее аналогичный инцидент произошел в городе Бежецке Тверской области. Молодая девушка с ребенком отравились газом, информирует «Царьград».