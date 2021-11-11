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Израильский разработчик шпионского ПО NSO Group увольняет исполнительного директора
Весь мир
Израильский разработчик шпионского ПО NSO Group увольняет исполнительного директора
freepik.com  /  Racool_studio

Тель-Авив, 11 ноября. Исполнительный директор израильской компании NSO Group Исаак Бенбенисти, занимающейся созданием программного обеспечения, уходит в отставку менее чем через две недели после назначения на должность.

Планировалось, что он сменит на этом посту основателя фирмы Шалева Хулио, который, в свою очередь, должен был стать президентом и вице-председателем совета директоров организации. Тем не менее на его карьере поставили крест последние скандалы вокруг программы Pegasus, разработанной NSO Group для взлома мобильных телефонов. Шпионское ПО поставлялось иностранным правительствам для выявления угроз национальной безопасности, однако во многих случаях оно послужило другой цели — предоставлению доступа к личной информации и отслеживанию деятельности общественных активистов, диссидентов и критиков.

За истекший год инциденты с неправомерным использованием Pegasus неоднократно появлялись в заголовках СМИ. В частности, ПО применялось при захвате бежавшей из Объединенных Арабских Эмиратов принцессы Латифы бинт Мухаммад Аль Мактум, слежки за ее сестрой Шамсой и мачехой Хайей, которая со своими детьми скрылась в Лондоне от мужа, эмира Дубая Мухаммада бин Рашида Аль Мактума. Помимо этого, правозащитники опубликовали список 50 тысяч потенциальных жертв программы, что вызвало широкий общественный резонанс.

Компания отрицала свою причастность к подобным инцидентам и даже разорвала контракт с ОАЭ после случая с принцессой Латифой, а Шалев Хулио выразил поддержку консорциуму журналистов, которые проводили расследование. По словам основателя NSO Group, это помогло бы «очистить имя компании».

Тем не менее в одном из недавних скандалов «засветилось» и израильское правительство, которое использовало Pegasus для слежки за палестинскими правозащитниками и активистами. Экспертиза нескольких лабораторий подтвердила факт взлома мобильных телефонов, принадлежавших сотрудникам шести известных общественных движений. Вскоре после этого все они были объявлены террористическими организациями.

Перестановки в руководстве NSO Group произошли вслед за внесением ее в санкционный список США вместе с Candiru — разработчиком аналогичных программ. Администрация президента Джо Байдена объяснила введенные против компаний ограничения борьбой с любыми технологиями, которые могут использоваться для репрессий и нарушения прав человека. Примечательно, что Шалев Хулио при этом не освободил свой пост, в то время как Бенбенисти покинул фирму.

Руководство Израиля подчеркнуло, что не имеет прямого отношения к компании и ее деятельность не связана с политикой еврейского государства. Однако издание The New York Times со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Тель-Авив планирует добиться отмены введенных против NSO Group санкций через свое лобби в Конгрессе. Власти страны мотивируют это тем, что указанное ПО является важным компонентом национальной безопасности страны и обвинения в адрес фирмы-разработчика косвенно указывают и на причастность Израиля.

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израиль nso group pegasus
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