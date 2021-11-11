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Россия обыграла Кипр в квалификации на ЧМ-2022

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 21:59
Спорт
Россия обыграла Кипр в квалификации на ЧМ-2022
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Санкт-Петербург, 11 ноября. В предпоследнем туре квалификации на Чемпионат мира по футболу в Катаре сборная России обыграла Кипр со счетом 6:0.

Подопечные главного тренера Валерия Карпина подошли к встрече с киприотами в качестве фаворита, поскольку в настоящий момент занимают лидирующую позицию в группе, опережая Хорватию, Словакию и Словению. Как и ожидалось, россияне сразу взяли ход игры в свои руки. Уже на четвертой минуте Александр Ерохин после паса Федора Смолова вывел свою команду вперед.

Благодаря раннему голу пошла открытая игра, с обилием ударов и опасных моментов, но в первой половине встречи счет на табло не изменился. В старте второго тайма россияне увеличили отрыв. На 55 минуте Смолов эффектно пробил после паса Алексея Миранчука.

Россия обыграла Кипр в квалификации на ЧМ-2022
rfs.ru / Российский футбольный союз

Не успели россияне отпраздновать второй мяч, как им вновь удалось поразить ворота соперника. Теперь Андрей Мостовой уверенно обыграл защитников и сделал счет разгромным.

Подопечные Валерия Карпина на этом не остановились. Правый защитник Алексей Сутормин не оставил шанса вратарю, 4:0. Впрочем, россиянам этого оказалось мало, и на 82 минуте пробрался через оборону и точным ударом направил мяч в дальний угол, сделав счет неприличным.

Под занавес встречи сборная Россия продолжила атаковать. Дублем отличился Ерохин, установив окончательный счет 6:0. Наша национальная команда уверенно одерживает очередную победу и гарантированно едет в Катар на ЧМ-2022.

Ранее специалист Славен Билич, тренирующий китайский клуб «Бэйцзин Гоань», поделился ожиданиями от матча отборочного этапа на ЧМ-2022 Хорватия — Россия. По словам наставника, матч между командами должен получиться огненным и жарким.

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