Россия обыграла Кипр в квалификации на ЧМ-2022

Санкт-Петербург, 11 ноября. В предпоследнем туре квалификации на Чемпионат мира по футболу в Катаре сборная России обыграла Кипр со счетом 6:0.
Подопечные главного тренера Валерия Карпина подошли к встрече с киприотами в качестве фаворита, поскольку в настоящий момент занимают лидирующую позицию в группе, опережая Хорватию, Словакию и Словению. Как и ожидалось, россияне сразу взяли ход игры в свои руки. Уже на четвертой минуте Александр Ерохин после паса Федора Смолова вывел свою команду вперед.
Благодаря раннему голу пошла открытая игра, с обилием ударов и опасных моментов, но в первой половине встречи счет на табло не изменился. В старте второго тайма россияне увеличили отрыв. На 55 минуте Смолов эффектно пробил после паса Алексея Миранчука.
Не успели россияне отпраздновать второй мяч, как им вновь удалось поразить ворота соперника. Теперь Андрей Мостовой уверенно обыграл защитников и сделал счет разгромным.
Подопечные Валерия Карпина на этом не остановились. Правый защитник Алексей Сутормин не оставил шанса вратарю, 4:0. Впрочем, россиянам этого оказалось мало, и на 82 минуте пробрался через оборону и точным ударом направил мяч в дальний угол, сделав счет неприличным.
Под занавес встречи сборная Россия продолжила атаковать. Дублем отличился Ерохин, установив окончательный счет 6:0. Наша национальная команда уверенно одерживает очередную победу и гарантированно едет в Катар на ЧМ-2022.
Ранее специалист Славен Билич, тренирующий китайский клуб «Бэйцзин Гоань», поделился ожиданиями от матча отборочного этапа на ЧМ-2022 Хорватия — Россия. По словам наставника, матч между командами должен получиться огненным и жарким.