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Бенинский изобретатель презентовал министру связи ЦАР проект «Телевидение в каждый дом»
Весь мир
Бенинский изобретатель презентовал министру связи ЦАР проект «Телевидение в каждый дом»
pixabay.com  /  PD

Банги, 11 ноября. Министр связи и средств массовой информации Центральноафриканской Республики Серж Гислен Джори встретился с бенинским изобретателем и генеральным директором Wendit Group Сержем Ананьон Хунтонджи.

Предприниматель продемонстрировал политику новое устройство в рамках проекта «Телевидение в каждый дом». Комплекс оснащен солнечной батареей на 12 вольт, 32-дюймовым экраном, лампами, миниатюрным, но вместительным аккумулятором и спутниковой тарелкой.

По словам Джори, программа полностью соответствует желанию президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера обеспечить теле- и радиовещанием всю республику.

Первая фаза проекта состоит в предоставлении жителям страны 1200 комплектов. При успешном завершении этапа комплекс встанет на серийное производство и центральноафриканцы получат более миллиона портативных телевизоров. По заявлению министра связи, цена тв-вещания будет доступна большей части граждан республики.

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