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Главнокомандующий ВС Судана сформировал новый переходный Суверенный совет

Весь мир
Главнокомандующий ВС Судана сформировал новый переходный Суверенный совет
Global Look Press  /  Bernd von Jutrczenka

Хартум, 11 ноября. Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан решил вопрос о формировании нового переходного Суверенного совета.

В срочном выпуске новостей 11 ноября вечером сообщалось, что руководитель армии издал соответствующий конституционный указ под номером 21. Как и прежде, во главе консультативного органа назначен сам Аль-Бурхан, а его первым заместителем стал командующий Силами быстрой поддержки Мухаммад Хамдан Дагло, больше известный как Хамедти.

На этот раз в Суверенный совет вошли девять из его предыдущих членов и четыре новых. Прежний одноименный институт власти, сформированный вскоре после свержения режима бывшего президента Омара аль-Башира в 2019 году, включал в себя одинаковое число представителей гражданских и военных структур и одно нейтральное политическое лицо.

Кроме того, назначение кандидата от Восточного Судана в Суверенный совет отложено ввиду необходимости «дополнительных консультаций». Абдель Фаттах Бурхан объявил 25 октября о роспуске государственных институтов и введении в стране чрезвычайного положения. В своем обращении к народу он подтвердил приверженность переходу к демократии и пообещал в ближайшее время сформировать новый кабмин и Суверенный совет.

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судан
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