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Евросоюз может ввести санкции против Белоруссии из-за беженцев
Политика
Евросоюз может ввести санкции против Белоруссии из-за беженцев
gpk.gov.by  /  Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Брюссель, 11 ноября. Европейский союз планирует ввести санкции против 45 лиц, среди которых чиновники, из-за ситуации с беженцами в Белоруссии.

Под санкции могут попасть лица, ответственные за перевозку мигрантов. Об этом рассказал РИА Новости источник в Еврокомиссии.

«Список будет включать около 45 отдельных должностных лиц Белоруссии, их активы в ЕС будут заморожены, и они не позволят им въехать в (страны — Прим. ред. ФАН) блока, визы отменят и т.д. Этими лицами будут белорусские чиновники, но также и люди, ответственные за перемещение иммигрантов в Белоруссию», — сказал источник.

Ранее Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации 18 мигрантов с польской границы за сутки. Начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Алексей Щербинский сообщил, что было совершено более 20 выездов бригад скорой помощи.

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