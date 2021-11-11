Сборная России забила четыре безответных гола в ворота Кипра

Санкт-Петербург, 11 ноября. Национальная команда России забила четыре гола в ворота сборной Кипра во время квалификационного матча на чемпионат мира в Катаре. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Счет в матче открыл полузащитник Александр Ерохин. Он забил на четвертой минуте. Второй гол на свой счет записал нападающий Федор Смолов. Форвард поразил ворота соперника на 55-й минуте. Через минуту, на 56-й мяч, мяч в ворота отправил полузащитник Андрей Мостовой. Четвертым голом отметился защитник Алексей Сутормин. Он отличился на 62-й минуте.

Футбольные фанаты во время этого матча устроили массовую драку на трибунах в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Причиной конфликта стала кричалка, которая оскорбила часть болельщиков.