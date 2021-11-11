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Донбасс сегодня: ЛНР несет потери, солдаты ВСУ вооружают радикалов
Новороссия
Донбасс сегодня: ЛНР несет потери, солдаты ВСУ вооружают радикалов
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 11 ноября. Под обстрелами ВСУ погиб защитник ЛНР, в Горловке перебиты ЛЭП. В соединении ВСУ выявлена недостача оружия и боеприпасов. Десятки солдат ВСУ ушли в самоволки навестить родственников. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки обстрелов на Донбассе не зафиксировано. Тем не менее в четверг с утра обстрелы возобновились на всех направлениях обороны Донецкой и Луганской народных республик. Украинские силовики вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и других видов легкого вооружения. В ЛНР погиб один защитник республики. В результате обстрела села Озеряновка вблизи Горловки были перебиты линии электропередач, из-за чего несколько сотен человек остались без света.

В соединении ВСУ выявлена недостача оружия и боеприпасов

Недостача патронов, стрелкового оружия и горюче-смазочных материалов выявлена комиссией штаба Операции объединенных сил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ после проверки учета и хранения тылового имущества. Об этом сообщают в управлении Народной милиции ДНР. В отношении начальника службы РАВ бригады возбуждено уголовное дело. Только в третьем батальоне соединения недосчитались более десяти тонн дизеля, пяти аккумуляторов, девяти автоматов Калашникова и четырех тысяч патронов к ним.

Донбасс сегодня: ЛНР несет потери, солдаты ВСУ вооружают радикалов
Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Украинские солдаты продают оружие националистам

Личный состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на систематической основе обменивался с волонтерами и националистами вооружением и боеприпасами, сообщили в управлении Народной милиции ЛНР. В районе поселка Крымское украинскими правоохранителями было установлено место хранения двадцати ручных противотанковых гранатометов РПГ-18 «Муха», которые планировалось продать военными радикалам. Разбирательством установлено, что схема продажи оружия и боеприпасов работала давно и была отлажена. Волонтеры выполняли роль посредников между военными и националистами.

Десятки солдат ВСУ ушли в самоволки навестить родственников

Дисциплина в «одной из самых боеспособных армий мира» находится на крайне низком уровне, свидетельствуют данные Народной милиции ДНР. В передовых соединениях ВСУ фиксируется увеличение количества самовольно оставивших воинские части солдат. Например, в 56-й отдельной мотопехотной бригаде после ее возвращения с учебного полигона «Широкий Лан» в зоне конфликта не досчитались более 60 военнослужащих. Оказалось, что у всех из них родственники проживают в Донецкой области. Вот и отправились «защитники» Украины навестить семьи, только решили не ставить в известность начальство.

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