Израиль не примет участия в Парижской конференции по Ливии

Париж, 11 ноября. Арабские СМИ опубликовали список стран, приглашенных стать участниками Парижской конференции по Ливии. Ко всеобщему удивлению, в нем не фигурирует Израиль.

Ранее сообщалось, что Тель-Авив получал предложение посетить международный форум, который состоится 12 ноября, и именно это привело к его бойкоту со стороны турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Дипломатические источники из ЕС заявили агентству AlMarsad, что предстоящая конференция организована совместно Францией, Италией и Германией, однако ни одна из этих стран не сообщала о приглашении Израиля для участия.

عاجل > خاص | #المرصد تحصل على قائمة المدعوين لمؤتمر #باريس ليس من بينهم " إسرائيل " بعكس مانشرته وسائل إعلام ليبية وتركية عن دعوتها للمؤتمر ما أدى لمقاطعة #أردوغان له . 4/1 pic.twitter.com/8fwEjOaDFj — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 11, 2021

Собеседники газеты утверждают, что подобные слухи направлены на срыв встречи и ее результатов, особенно тех, что касаются вопросов вывода наемников и зарубежных сил из Ливии, поддержки Совместного военного комитета (СВК) «5+5» и выборов. Вместе с тем, отсутствие на конференции президента Алжира Абдельмаджида Теббуна связано с продолжительным кризисом в отношениях между АНДР и Францией на фоне не зависящих от Ливии проблем.