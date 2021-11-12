Турция продлила миссию в Азербайджане и пытается сохранить присутствие в Ливии

Варшава выразила недовольство в отношении действий Анкары из-за миграционного кризиса; турецкий истребитель совершит свой первый полет в 2026 году; Facebook прислушается к опасениям Турции по поводу социальных сетей; Анкара делает ставку на атомную энергетику. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Анкара может перебросить дополнительные войска в Триполи

5 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Абд аль-Хамид Дабиба, премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии провели встречу в Анкаре.

По сообщениям Asharq al-Aawsat, политики затрагивали тему переброски дополнительных турецких вооруженных сил в Триполи.

Как утверждает издание, стороны договорились о том, что ПНЕ официально запросит увеличение численности военного контингента в Ливии. Кроме этого, Триполи попросит принять группу ливийских силовиков для прохождения подготовки в Турции.

По мнению издания, Анкара пошла на этот шаг, так как будет вынуждена вывести своих наемников из Ливии. Заменить их турки хотят военнослужащими.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü https://t.co/pHJofMeAhw — Şarkul Avsat Türkçe (@aawsat_turkce) November 6, 2021

Анкара продлила пребывание военных в Азербайджане

По итогам голосования в Великом национальном собрании Турции 10 ноября стало известно о продлении еще на год мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане.

Военнослужащие направляются в эту страну для прохождения службы в Совместном российско-турецком центре по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта в Агдамском районе Азербайджана.

Azerbaycan tezkeresi TBMM'den geçti: Mehmetçik bir yıl daha görev yapacakhttps://t.co/c51FCShPqp pic.twitter.com/Vy4ZaMuETY — gzt (@gztcom) November 11, 2021

Турецкая валюта подобралась к отметке 10 лир за доллар

Курс турецкой валюты упал 10 ноября до 9,95 лиры за доллар, побив предыдущий антирекорд (9,72), который был зафиксирован 25 октября.

Ослабление валюты продолжается с осени прошлого года. За этот год она потеряла 25% своей стоимости.

Экономисты считают, что причиной постоянного падения лиры являются опасения иностранных инвесторов по поводу надежности денежно-кредитной политики Турции. Происходит это вследствие того, что президент Реджеп Тайип Эрдоган давит на ЦБ страны, настаивая на снижении процентных ставок для ускорения роста экономики, несмотря на то что инфляция приблизилась к 20%.

Dolar ve altında yeni rekor https://t.co/fvmrEGwPtc pic.twitter.com/qxjDchMCEH — Yeni Asya Gazetesi (@yeniasya) November 11, 2021

Варшава раскритиковала Анкару за кризис у своих границ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко раскритиковал Турцию за ее роль в перевозке мигрантов в связи с обострением кризиса на польско-белорусской границе. По его словам, два месяца назад Анкара делала вид, что хочет тесно сотрудничать с Варшавой в этом вопросе, однако Польша наблюдает, как Турция синхронизирует свои действия с Минском.

Моравецкий напомнил, что Варшава поддерживала Анкару в трудные для нее времена, но это оказалось помощью в одну сторону.

«И нам это не нравится. И мы ясно даем это понять нашим турецким друзьям», — сказал он.

Отметим, что Польша является одним из немногих союзников Турции, которая поддерживает ее стремление стать членом Европейского союза с момента начала процесса вступления в 2005 году. Кроме того, в мае Варшава объявила, что купит 24 БПЛА у Анкары, став первым членом НАТО, сделавшим это.

Турецкий университет отказался раскрывать информацию об образовании Эрдогана

Ректорат Университета Мармара опубликовал заявление, в котором говорится, что он не разглашает информацию о своих студентах третьим лицам, даже если они являются близкими родственниками, без ведома и согласия соответствующего лица.

Таким образом, вуз отказался удовлетворить интерес, связанный со слухами об образовании президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На протяжении последних лет оппозиция подвергает сомнению высшее образование турецкого лидера, утверждая, что он не имеет диплома бакалавра. А это, в свою очередь, является необходимым условием для того, чтобы баллотироваться и занимать пост президента в республике.

Erdoğan’ın diploma bilgilerine ilişkin talep, ‘meşru menfaatin olmadığı’ gerekçesiyle reddedildihttps://t.co/Rq2QrxCQNu — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 6, 2021

Турецкий истребитель совершит свой первый полет уже через пять лет

Производство национального боевого самолета пятого поколения (MMU) Турции, также известного как истребитель-невидимка TF-X, планируется завершить до 2023 года, а свой первый полет он совершит в 2026 году. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Темеля Котиля, главы компании-производителя оборонной продукции TUSAŞ.

Турция ранее участвовала в американской программе по разработке совместного ударного истребителя пятого поколения F-35, но в 2019 году была отстранена от участия в ней в качестве наказания за приобретение у России ЗРС С-400.

Milli Muharip Uçak TF-X'in ilk parçası üretildi https://t.co/3xZUn83LVn — Akşam Gazetesi (@Aksam) November 4, 2021

Facebook прислушается к опасениям Турции по поводу социальных сетей

Представители социальной сети Facebook приняли участие в слушаниях турецкого парламента, выслушав опасения чиновников по безопасности в социальных сетях.

Ранее президент Турции требовал от кабмина ужесточения контроля над подобными ресурсами. По его словам, интернет-порталы такого рода используются врагами республики для дискредитации правительства, распространения лжи или отвлечения внимания молодежи.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yapan Facebook yetkilisi, sosyal medyada kadınlara yönelik şiddetin nasıl önleneceğine ilişkin bilgiler verdihttps://t.co/OOruYKLkak — milliyet.com.tr (@milliyet) November 9, 2021

Турция заявила, что вернула полмиллиона сирийских беженцев на родину

Анкара предложила западным странам план по возвращению беженцев из Сирии на их родину. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пожаловавшись на то, что у Анкары больше нет сил размещать у себя мигрантов из САР, Пакистана и Афганистана.

При этом глава МИД добавил, что за последние годы почти 470 тыс. сирийцев вернулись в родную республику. По мнению Чавшуоглу, если западные страны прислушаются к Турции, то еще большее количество беженцев сможет отправиться в Сирию.

Dışişleri Bakanı, 470 bin Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü açıkladı.



????https://t.co/jlr3U5zqep pic.twitter.com/Ymr3ubfIzq — Haber365 (@haber365) November 5, 2021

Анкара делает ставку на атомную энергетику

Президент Турции заявил, что страна намерена построить еще две атомные электростанции после ввода в эксплуатацию проекта «Аккую». По словам турецкого лидера, это необходимо для экономической независимости республики.

Напомним, что Анкара планирует запустить первый энергоблок АЭС «Аккую», который сооружается по российскому проекту, в 2023 году.

❝Akkuyu'nun ardından 2'nci hatta 3'üncü nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız❞@RTErdogan ???????? pic.twitter.com/VhCVB365mY — Asuman Erdoğan ???????? (@AAsumanErdogan) November 9, 2021

Байден не пригласил Турцию на саммит демократии

Реджеп Тайип Эрдоган не был приглашен на «Саммит за демократию», который пройдет в начале декабря в США по инициативе президента Джо Байдена. Считается, что американский глава таким образом поставил Турцию в ряд стран, которые, по его мнению, «подрывают демократическую систему» и не соответствуют ее ценностям.

Как пишет обозреватель газеты Daily Sabah Хакки Оджал, США намеренно «маргинализируют» Турецкую Республику. Однако, по его мнению, это не беспокоит Анкару, так как она делает то, что считает нужным. Также, по его словам, благодаря этой маргинализации, санкциям и эмбарго турки смогли развить свою оборонную промышленность.

Mr. Biden, thanks for marginalizing Turkey -- Hakkı Öcal https://t.co/QDeTDDw4Rh — Hakkı Öcal ???????? (@hakkiocal) November 8, 2021

Турция будет иметь до шести собственных систем ПВО

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара разрабатывает различные системы противовоздушной обороны, которые планирует ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Кроме этого, он сообщил об успешном испытании местной зенитной ракетной системы дальнего действия Siper, над которой работают турецкие оборонные компании ASELSAN, ROKETSAN и Совет научных и технологических исследований Турции.

СМИ утверждают, что ЗРС Siper является аналогом российских С-400.

SİPER GÖK VATAN’A ATEŞLENDİ



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir milli hava savunma sistemi Siper'in son test atışına katıldı. Siper testi başarıyla tamamladı. TUSAŞ da Milli Savunma teknolojilerinin boy gösterdiği bir klibi "geleceğine güç kat" etiketiyle paylaştı. pic.twitter.com/WcO4jA62eO — 24 TV (@yirmidorttv) November 6, 2021

Суд оштрафовал гражданина Турции, назвавшего Эрдогана «евреем»

Турецкий суд в провинции Бурса оштрафовал мужчину на 7 000 турецких лир за то, что он назвал президента «евреем».

«Тайип — еврей, который выдает себя за мусульманина», — написал Юксель Устюн в Facebook в прошлом году.

На это адвокаты Эрдогана отреагировали жалобой, заявив, что обидчик «посягнул на честь и достоинство турецкого президента и своими словами унизил его».

Последнее слушание дела состоялось 4 ноября, на нем адвокат Устюна, защищая своего клиента, отметил, что евреи являются «почетными гражданами Турции».

«Назвать кого-то евреем — не преступление», — заявил адвокат и потребовал оправдательного приговора.

Однако суд приговорил Устюна к 10 месяцам и 20 дням тюремного заключения, а затем -- к выплате административного штрафа в размере 7 000 лир.

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