Официальный представитель МИД РФ Захарова: В Эфиопии не пострадал ни один россиянин

Аддис-Абеба, 11 ноября. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в ходе вооруженного конфликта между национальной армии Эфиопии и боевиками «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) не пострадал ни один россиянин.

Захарова в очередной раз призвала граждан, запланировавших посещение африканской страны, временно отложить поездку в связи с ухудшением обстановки в республике.

«Мы исходим их того, что для сохранения единства и территориальной целостности Эфиопии всем участникам внутриэфиопского конфликта необходимо проявлять политическую волю и добиться прекращения огня, что должно, с нашей точки зрения, позволить приступить к урегулированию и восстановлению мира в стране», — сообщила дипломат.

Ранее полиция Эфиопии арестовала 80 сотрудников ООН за подозрение в пособничестве боевикам. Задержания произошли в Аддис-Абебе и городе Сэмэра штата Афар. Большая часть заключенных под стражу работала на подрядную организацию, подчиняющуюся Всемирной продовольственной программе ООН.