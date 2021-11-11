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Политолог Кот назвал Украину «глухим углом» Европы

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 21:08
Политика
Политолог Кот назвал Украину «глухим углом» Европы
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 ноября. Политолог Юрий Кот раскритиковал идею немецкого депутата Нильса Шмида превратить Украину в транзитную зону для мигрантов, рвущихся в Европу.

Ранее член бундестага Нильс Шмид выступил с инициативой перенаправить поток беженцев из Белоруссии на Украину. Политик добавил, что далеко не все желающие смогут рассчитывать на размещение в Евросоюзе.

Юрий Кот резко высказался по поводу идеи превращения Украины в транзитную зону для мигрантов. Как считает эксперт, Запад снова продемонстрировал свое истинное отношение к Киеву.

«В очередной раз вытерли ноги об украинский народ, украинскую государственность. Только вдумайтесь! Другая страна, вне своих полномочий, предлагает решение, даже не спросив у Украины», — высказался политолог.

По мнению эксперта, Украина является «глухим углом» Европы, куда сливают все самое ненужное.

Ранее российский политолог Алексей Мартынов заявил, что белорусский лидер обратил внимание всего мира на грязную схему Евросоюза, которая приносила и Берлину, и Брюсселю немалые прибыли. Тем самым политик сломал многоуровневую финансовую структуру, построенную европейскими чиновниками вокруг миграционного вопроса.

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Юрий Кот украина европа
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