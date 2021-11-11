Захарова обвинила власти Латвии в реинкарнации фашизма из-за запрета георгиевских ленточек

Москва, 11 ноября. Латвия последовательно придерживается политики реинкарнации фашизма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала запрет на использование георгиевских ленточек на официальных мероприятиях в Латвии.

«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС», — написала она в собственном Telegram-канале.

Вместе с тем она напомнила, что георгиевская лента является частью медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». По всей видимости, ее латвийским обладателям запретили надевать этот символ в праздничные дни, резюмировала она.

Ранее стало известно, что парламент Латвии в третьем чтении утвердил запрет на ношение георгиевских ленточек. Стоит отметить, что речь идет не только о праздничных мероприятиях, но и шествиях.