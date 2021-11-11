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Захарова обвинила власти Латвии в реинкарнации фашизма из-за запрета георгиевских ленточек
Политика
Захарова обвинила власти Латвии в реинкарнации фашизма из-за запрета георгиевских ленточек
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 11 ноября. Латвия последовательно придерживается политики реинкарнации фашизма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала запрет на использование георгиевских ленточек на официальных мероприятиях в Латвии.

«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС», — написала она в собственном Telegram-канале.

Вместе с тем она напомнила, что георгиевская лента является частью медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». По всей видимости, ее латвийским обладателям запретили надевать этот символ в праздничные дни, резюмировала она.

Ранее стало известно, что парламент Латвии в третьем чтении утвердил запрет на ношение георгиевских ленточек. Стоит отметить, что речь идет не только о праздничных мероприятиях, но и шествиях.

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Латвия захарова фашизм
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