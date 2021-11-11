Кинокритики не оценили перезапуск комедии «Один дома»

Лос-Анджелес, 11 ноября. Киностудия Disney представила релиз софт-ребута рождественской комедии «Один дома». Кинокритики прохладно приняли переосмысление культового фильма.

Перезапуск комедии «Один дома» готовится к премьере на стриминг-сервисе Disney+, однако критики в первых отзывах уже сошлись во мнении, что проект оказался по большей части неудачным. Эксперты отметили рождественскую атмосферу комедии, однако поругали ее за вторичность. Кроме того, Review сравнил Disney с обанкротившимся предприятием, которое попыталось создать дешевый сиквел вместо попытки воссоздать дух оригинальной картины.

Фильм уже заработал 45 баллов на агрегаторе оценок Metacritic на основе шести рецензий. При этом на Rotten Tomatoes картина получила оценку 6,3 балла по результатам семи текстов от кинокритиков, среди них 57% были в целом положительными.

Несмотря на прохладный прием, студия Disney запустила в разработку очередной перезапуск — на этот раз мультфильм «Белоснежка» получит высокобюджетную экранизацию. Галь Гадот исполнит роль Злой королевы в предстоящем проекте.