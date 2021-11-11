Женя Огурцова из «Ранеток» рассказала о непристойном поведении продюсера группы

Москва, 11 ноября. Певица Женя Огурцова пережила страшные события, когда выступала в составе «Ранеток». По ее словам, в группе присутствовало непристойное поведение руководства в отношении участниц коллектива.

Девушка только спустя десять лет нашла в себе силы рассказать об «изнанке» популярности. Она выпустила собственную книгу с обвинениями в адрес продюсера группы.

«А Сергей [Мельниченко] же был для нас самым близким человеком, только ему я могла доверять. А тут происходит такое! Чудом я схватила ключ и выбежала, когда у них начали происходить действия сексуального характера с третьим участником», — вспомнила артистка в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Она указала, что Мельниченко пытался выстроить с участницами доверительно-семейные отношения. Однако за гиперопекой скрывался сексуальный подтекст, добавила артистка.

Певица публично заявила, что в группе сталкивалась с эмоциональным и физическим насилием. Огурцова отметила, что такое явление присутствует во всем шоу-бизнесе.