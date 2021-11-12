Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 11:37
11:36
Общество
Видеоролик заснеженной Москвы вызвал бурю восторга у иностранцев
11:33
Шоу-бизнес
Политов рассказал, кому пришла идея поженить Киркорова и Пугачеву
11:31
Политика
Около 200 мигрантов прорвались на территорию Польши через Белоруссию
11:29
Общество
«Офицеры России» предложили назвать улицу в Дагестане именем генерала армии Казанцева
11:29
Спорт
Форвард «Локомотива» Смолов вошел в топ-7 лучших бомбардиров сборной России
11:27
Общество
Власти Свердловской области продлили дистанционное обучение в школах и колледжах на неделю
11:27
Происшествия
Игра «правда или действие» помогла раскрыть убийство 94-летней жительницы Англии
11:27
Происшествия
На пепелище в Подмосковье нашли обгоревший труп свидетеля по делу Виктора Батурина
11:27
Шоу-бизнес
Светская львица Пэрис Хилтон впервые вышла замуж
11:26
Политика
Блинкен и Кулеба на пресс-конференции выказали озабоченность российским газом
Все новости

Режиссер Барецкий пообещал устроить субботник на могиле Людмилы Гурченко
Шоу-бизнес
Режиссер Барецкий пообещал устроить субботник на могиле Людмилы Гурченко
Федеральное агентство новостей  /  Фото из личного архива Стаса Барецкого / Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Места последнего упокоения знаковых лиц советской и российской культуры должны всегда радовать глаз окружающих. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Великой советской и российской актрисе, народной артистке СССР Людмиле Гурченко 12 ноября 2021 года могло бы исполниться 85 лет. Она известна по таким знаковым картинам своего времени, как «Карнавальная ночь», «Гулящая», «Живой труп», «Укротители велосипедов», «Взорванный ад», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Вокзал для двоих» и многим другим. Помимо актерского таланта, Гурченко обладала прелестным голосом и даже умела играть на гитаре, что демонстрировала во многих фильмах со своим участием.

Сегодня великая актриса могла бы встретить свой 85-летний юбилей, если бы не трагическая цепь событий, начавшаяся 14 февраля 2011 года, когда Гурченко поскользнулась и, упав, сломала бедро. После успешно проведенной операции актриса 30 марта испытала приступ сердечной недостаточности и погибла, несмотря на усилия врачей скорой помощи.

Барецкий выразил соболезнования родственникам и поклонникам великой артистки, отметив, что и сам является ее поклонником.

Режиссер Барецкий пообещал устроить субботник на могиле Людмилы Гурченко
Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

«Недавно я проходил мимо ее могилы и увидел, что она в неподобающем состоянии, — поделился переживаниями президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Так что в ближайшее время я соберу бригаду из своих ребят и мы вместе устроим там “субботник”: приберемся, старые цветы выкинем, новые положим».

Режиссер признался, что его любимый фильм с Гурченко — «Карнавальная ночь».

«Я даже взялся снимать его продолжение, — добавил шоумен. — Называться будет “Карнавальная ночь — 2”! Вместо Гурченко у меня будет Ольга Бузова, а вместо директора клуба — Никита Джигурда. Сценарий уже написан, и он просто бомбический!»

Ранее Барецкий предложил Леонардо Ди Каприо сняться в его фильме «Брат-3». Режиссер обещает, что это будет лучшая роль великого актера.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер Барецкий пообещал устроить субботник на могиле Людмилы Гурченко
россия кладбище могила гурченко барецкий
Комментировать