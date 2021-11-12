Режиссер Барецкий пообещал устроить субботник на могиле Людмилы Гурченко

Места последнего упокоения знаковых лиц советской и российской культуры должны всегда радовать глаз окружающих. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Великой советской и российской актрисе, народной артистке СССР Людмиле Гурченко 12 ноября 2021 года могло бы исполниться 85 лет. Она известна по таким знаковым картинам своего времени, как «Карнавальная ночь», «Гулящая», «Живой труп», «Укротители велосипедов», «Взорванный ад», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Вокзал для двоих» и многим другим. Помимо актерского таланта, Гурченко обладала прелестным голосом и даже умела играть на гитаре, что демонстрировала во многих фильмах со своим участием.

Сегодня великая актриса могла бы встретить свой 85-летний юбилей, если бы не трагическая цепь событий, начавшаяся 14 февраля 2011 года, когда Гурченко поскользнулась и, упав, сломала бедро. После успешно проведенной операции актриса 30 марта испытала приступ сердечной недостаточности и погибла, несмотря на усилия врачей скорой помощи.

Барецкий выразил соболезнования родственникам и поклонникам великой артистки, отметив, что и сам является ее поклонником.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

«Недавно я проходил мимо ее могилы и увидел, что она в неподобающем состоянии, — поделился переживаниями президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Так что в ближайшее время я соберу бригаду из своих ребят и мы вместе устроим там “субботник”: приберемся, старые цветы выкинем, новые положим».

Режиссер признался, что его любимый фильм с Гурченко — «Карнавальная ночь».

«Я даже взялся снимать его продолжение, — добавил шоумен. — Называться будет “Карнавальная ночь — 2”! Вместо Гурченко у меня будет Ольга Бузова, а вместо директора клуба — Никита Джигурда. Сценарий уже написан, и он просто бомбический!»

Ранее Барецкий предложил Леонардо Ди Каприо сняться в его фильме «Брат-3». Режиссер обещает, что это будет лучшая роль великого актера.