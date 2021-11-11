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Историк Бредихин указал, как Россия может наказать Латвию за георгиевскую ленточку
Политика
Историк Бредихин указал, как Россия может наказать Латвию за георгиевскую ленточку
Global Look Press  /  Demian Stringer/ZUMAPRESS.com

Латвийский парламент в третьем чтении утвердил поправки, которые предусматривают запрет на публичное ношение георгиевских лент. Закон касается как развлекательных и праздничных мероприятий, так и различных шествий, пикетов и митингов.

С этой инициативой ранее выступило национальное объединение «Все — Латвии». В свою очередь, партия «Русский союз» неоднократно заявляла о намерении оспаривать эти поправки на всех уровнях. МИД России решительно осудил этот законопроект. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, запрет на публичное использование георгиевской ленты подтверждает представление о Латвии как о стране, в которой прославляется нацизм и оспариваются итоги Второй мировой войны.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал решение Латвии относительно использования георгиевской ленточки. По его словам, Рига пытается всеми силами догнать Украину, где ленту запретили еще в 2017 году.

Историк Бредихин указал, как Россия может наказать Латвию за георгиевскую ленточку
из личного архива / Антона Бредихина

«Подобного рода вещи вытворяют не только страны Прибалтики и Украины. Данная проблема имеет более широкий формат, поскольку сегодня пытаются уравнять нацистскую символику с советской, запрещают георгиевскую ленту. А все из-за того, что в этих символах они видят опасность для своей государственности. Латвия, уже давно известная своей русофобской политикой, пытается догнать Украину. Примечательно, что в Латвии проживает чуть более 1,9 миллиона человек, около 35% из них составляет русскоязычное население. На улицах Риги и в других городах повсеместно можно услышать русскую речь. Как бы ни хотела Латвия, она все равно будет сотрудничать с Россией, без поддержки которой страна просто не сможет существовать», — сказал собеседник ФАН.

Бредихин указал и на то, как Россия может наказать Латвию за георгиевскую ленточку. По его мнению, Москва может через экономические рычаги заставить Ригу пожалеть о своем решении.

Историк Бредихин указал, как Россия может наказать Латвию за георгиевскую ленточку
ПолитЭксперт /

«В этой ситуации не нужно ни удивлять, ни сожалеть. Нужно говорить о том, что если против нашей страны ведется война на уровне символов, то Россия может ответить экономическими мерами — ввести новые санкции, закрыть границу, чтобы Латвия почувствовала, чего стоят наши символы. Не стоит издеваться над нашей общей историей и ее переписывать. Наоборот, нужно искать диалога с Россией и расширять сотрудничество, основанное на исторической преемственности», — резюмировал Антон Бредихин.

Напомним, ранее Следственный комитет России начал проверку после появления в Сети видео, на котором строители перевязали мешки с песком георгиевской ленточкой. Мешки заметили несколько дней назад в Горно-Алтайске.

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запрет латвия георгиевская лента
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