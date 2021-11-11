Россия впервые презентует ракетные комплексы «Витязь» и «Абакан» на выставке в Дубае

Москва, 11 ноября. Российские представители презентуют на выставке Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах зенитные ракетные комплексы «Витязь» и «Абакан», сообщили в пресс-службе концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Выставка пройдет с 14 по 18 ноября. В рамках этого мероприятия состоится первая зарубежная презентация российских систем противовоздушной обороны.

«Впервые за рубежом на своей экспозиции Dubai Airshow концерн представит зенитную ракетную систему С-350Е "Витязь", а также зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан", предназначенный для поражения современных и перспективных тактических и оперативно-тактических баллистических ракет», — отметили в пресс-службе.

Ранее также сообщалось, что в рамках Dubai Airshow представят прототип истребителя Су-75 Checkmate. Модель перспективного самолета уже доставлен в столицу ОАЭ.