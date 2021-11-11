Московский «Спартак» наказан закрытием четырех секторов за поведение фанатов

Москва, 11 ноября. «Спартак» наказан закрытием секторов домашнего стадиона из-за поведения болельщиков в дерби с «Локомотивом».

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил журналистам издания «Чемпионат», что московский «Спартак» наказан за нецензурные скандирования фанатов в матче с «Локомотивом».

«За скандирование зрителей оскорбительных выражений КДК принял решение оштрафовать «Спартак» на 90 тысяч. Также КДК запретил допуск зрителей на секторы Б103, Б104, Б205, и Б206 трибуны Б на ближайший матч — это игра 17-го тура с «Ахматом», — отметил он.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет 4 декабря. Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» станет для красно-белых последним домашним поединком РПЛ в 2021 году.

Ранее голкипер «Спартака» Артем Ребров решил завершить футбольную карьеру в возрасте 37 лет. Об этом вратарь сообщил подписчикам в Instagram-аккаунте.