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Московский «Спартак» наказан закрытием четырех секторов за поведение фанатов

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 20:53
Спорт
Московский «Спартак» наказан закрытием четырех секторов за поведение фанатов
Twitter  /  @fcsm_official

Москва, 11 ноября. «Спартак» наказан закрытием секторов домашнего стадиона из-за поведения болельщиков в дерби с «Локомотивом».

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил журналистам издания «Чемпионат», что московский «Спартак» наказан за нецензурные скандирования фанатов в матче с «Локомотивом».

«За скандирование зрителей оскорбительных выражений КДК принял решение оштрафовать «Спартак» на 90 тысяч. Также КДК запретил допуск зрителей на секторы Б103, Б104, Б205, и Б206 трибуны Б на ближайший матч — это игра 17-го тура с «Ахматом», — отметил он.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет 4 декабря. Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» станет для красно-белых последним домашним поединком РПЛ в 2021 году.

Ранее голкипер «Спартака» Артем Ребров решил завершить футбольную карьеру в возрасте 37 лет. Об этом вратарь сообщил подписчикам в Instagram-аккаунте.

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спартак наказание КДК РФС
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