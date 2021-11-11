Бывшая жена Мамаева показала его переписку с дочерью

Москва, 11 ноября. Звезда клуба «Ростов» Павел Мамаев попытался проучить дочь Алису в личной переписке после сорванной встречи. Модель Алана Мамаева продемонстрировала поклонникам, как повел себя ее бывший муж с ребенком.

Мамаев уже почти год в разводе после измен бывшей супруге. На этом фоне спортсмен стал реже видеться с дочерью Алисой, что не мешает ему игнорировать ее в личной переписке. Мамаева опубликовала Stories, где показала скриншот с сообщениями ребенка. Девочка попыталась выяснить, почему отец оставил без внимания ее вопросы.

«Можно встретиться как-нибудь. Только на выходных! Я скажу, когда у нас выходные. Вижу, что ты прочитал мое сообщение, но не ответил. Почему?» — поинтересовалась Алиса.

Мамаев резко отреагировал на очередное сообщение дочери. Спортсмен отчитал ее за поведение.

«Привет, Алиса. Ты разучилась здороваться? Я мог увидеться, когда был в Москве. Ты отказалась. Сейчас я улетел и бываю в Москве не только в выходные. Прилечу, напишу», — заявил спортсмен.

Prt Scr instagram.com / @alana_mamaeva

Мамаева не стала критиковать бывшего мужа. Она отметила, что красноречивый скриншот не нуждается в пояснении.

Натянутые отношения между Мамаевым и его дочерью также могут быть связаны с нежеланием девочки звать спортсмена папой. Как оказалось, Алиса называет отцом бывшего мужа звезды Александра Липового.