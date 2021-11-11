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NetEase: попытка высмеять военные возможности России обернулась для Японии фиаско
Армия
NetEase: попытка высмеять военные возможности России обернулась для Японии фиаско
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 11 ноября. Япония напрасно ставит под сомнение военную мощь России. Такой подход может плохо закончиться для Токио, пишет NetEase.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», заметили, что рост напряженности в отношениях двух стран совпал с милитаристскими настроениями среди японцев.

«В Японии даже заявили, что если Москва не будет применять ядерное оружие, то японцы смогут легко победить в войне против России», — говорится в статье.

NetEase: попытка высмеять военные возможности России обернулась для Японии фиаско
Федеральное агентство новостей /

Такая попытка высмеять военные возможности России обернулась для Токио настоящим фиаско. В NetEase полагают, что местных чиновников «опьянили» два вертолетоносца «Идзумо» и «Каго», которые повысили боеспособность японских сил самообороны. Только этого будет недостаточно, чтобы справиться с российской армией. Учитывая, что речь идет о противостоянии с единственной державой, способной дать бой и победить США, сокрушительный провал Японии будет неизбежен. Это предупреждение экспертов разрушило стремления островного государства повоевать с РФ.

«Силы самообороны Страны восходящего солнца не могут конкурировать с ВС РФ в военной мощи. Плюс российская сторона сильнее с территориальной точки зрения», – констатировали в издании.

Ранее эксперты Sohu пришли к выводу, что США хотят спровоцировать войну между Японией и Россией. Для этого американцы раскачивают обстановку вокруг курильского вопроса.

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россия япония вс рф
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