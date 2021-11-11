Пекин, 11 ноября. Япония напрасно ставит под сомнение военную мощь России. Такой подход может плохо закончиться для Токио, пишет NetEase.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», заметили, что рост напряженности в отношениях двух стран совпал с милитаристскими настроениями среди японцев.

«В Японии даже заявили, что если Москва не будет применять ядерное оружие, то японцы смогут легко победить в войне против России», — говорится в статье.

Федеральное агентство новостей /

Такая попытка высмеять военные возможности России обернулась для Токио настоящим фиаско. В NetEase полагают, что местных чиновников «опьянили» два вертолетоносца «Идзумо» и «Каго», которые повысили боеспособность японских сил самообороны. Только этого будет недостаточно, чтобы справиться с российской армией. Учитывая, что речь идет о противостоянии с единственной державой, способной дать бой и победить США, сокрушительный провал Японии будет неизбежен. Это предупреждение экспертов разрушило стремления островного государства повоевать с РФ.

«Силы самообороны Страны восходящего солнца не могут конкурировать с ВС РФ в военной мощи. Плюс российская сторона сильнее с территориальной точки зрения», – констатировали в издании.

Ранее эксперты Sohu пришли к выводу, что США хотят спровоцировать войну между Японией и Россией. Для этого американцы раскачивают обстановку вокруг курильского вопроса.