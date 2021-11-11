Организации финрынка начнут получать штраф за непредставление информации

Москва, 11 ноября. Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий ответственность организаций финансового рынка за намеренное непредставление Федеральной налоговой службе (ФНС) сведений о клиенте.

Соответствующий проект был инициирован Правительством РФ. Согласно документу, непредставление в нужный срок компанией соответствующих сведений грозит штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Закон направлен на реализацию рекомендаций Глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития, касающихся противодействия уклонению от уплаты налогов. Он вступит в силу с 1 января 2022 года, но не раньше чем по истечении одного месяца с момента его официального опубликования.

Также в России распространят единый налоговый платеж на компании и ИП. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы после второго чтения.