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Экс-депутат Рады Килинкаров: «60–70% предприятий на Украине могут остановиться»

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 23:17
Украина
Экс-депутат Рады Килинкаров: «60–70% предприятий на Украине могут остановиться»
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Запасы угля на складах энергогенерирующих компаний Украины в течение недели (с 1 по 7 ноября) сократились почти на 12%, до 479,4 тысячи тонн. Об этом сообщила компания-оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго».

Украинские трейдеры вновь подали заявку на импорт электроэнергии из Белоруссии на 10 ноября в размере 415 МВт. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Но электроэнергия из Белоруссии властям Украины особо не помогает.

Так, 8 ноября одесские СМИ сообщили, что с 9 ноября Одессу ждут отключения электроэнергии и даже опубликовали графики этих отключений. Но свет так и не отключили, зато официальный сайт города предупредил, что будут отключать воду, а 12 ноября отключат в некоторых районах еще и газ.

О веерных отключениях сообщают и в других регионах Украины, в частности в Черкасской области. График почасовых отключений электричества согласован городским главой Анатолием Бондаренко и утвержден директором филиала «Черкасыоблэнерго» Вадимом Трохимцем, сообщает украинское издание «Страна».

Экс-депутат Рады Килинкаров: «60–70% предприятий на Украине могут остановиться»
Федеральное агентство новостей /

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, что этой зимой не менее 6070% предприятий на Украине могут остановиться из-за проблем с газом.

«Сейчас очень сложно сказать о том, как Украина пройдет эту зиму. Какие-то запасы у страны, конечно, есть. Я думаю, что на два месяца по газу проблем не будет. Но вот есть проблемы с ценой на голубое топливо. Для многих предприятий эта цена неприемлема, поэтому вчера президент Украины Владимир Зеленский записал очередной ролик, в котором призвал людей наемного труда не писать заявления и не увольняться по собственному желанию под давлением руководства. А что людям еще делать, если многие предприятия остановятся? По моим подсчетам, не менее 6070% предприятий не смогут работать при цене на газ за одну тысячу долларов. Естественно, люди останутся без зарплаты, из-за этого не смогут оплачивать коммуналку», — рассказал собеседник ФАН.

Украинский политик также не исключил того, что этой зимой страну ожидают веерные отключения электроэнергии, поскольку государство испытывает проблемы с газом и углем.

«Что касается электроэнергии, то это абсолютное дилетантство. Правительство Украины, которое летом топило ТЭЦ углем, не подумало, что к зиме запас черного золота на складах окажется в четыре раза ниже, чем он должен быть в этот период времени. В такой ситуации, в которой оказалась Украина сегодня, она никогда не была за все годы независимости. У нас никогда не было ситуации, чтобы у страны не было долгосрочных контрактов по газу. Ситуацию с углем всегда контролировали, потому что территория, на которой его добывали, находилась до 2014 года под контролем Киева. Если в ближайшее время не будет принято серьезных и радикальных мер, то без веерных отключений не обойдется. Что касается прохождения зимы, то до декабря какой-то запас мощности по газу будет, а вот как страна пройдет февраль-март, мне очень трудно сказать», — резюмировал Спиридон Килинкаров.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что украинцы съели уже столько сала, что им должно быть стыдно смотреть в глаза свиньям.

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