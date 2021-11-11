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Лера Кудрявцева возобновила сотрудничество с Муз-ТВ после скандала с Давлетяровым

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 20:49
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева возобновила сотрудничество с Муз-ТВ после скандала с Давлетяровым
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Москва, 11 ноября. Телеведущая Лера Кудрявцева вернулась на Муз-ТВ накануне празднования юбилея. Артистка вновь выступит в эфире музыкального канала впервые после скандала.

Муз-ТВ запланировал масштабное празднование юбилея с участием культовых ведущих. Так, проекту удалось наладить отношения с Кудрявцевой. Артистка возобновила сотрудничество спустя полтора года после крупного конфликта с бывшим гендиректором Арманом Давлетяровым.

Звезда примет участие в большом концерте, который состоится в Кремле. Кроме того, она представит топ-50 клипов-рекордсменов. Телеведущая призналась в беседе с kp.ru, что была тепло встречена на канале.

«Коллеги встретили меня очень тепло, я не ожидала. Иногда, видимо, нужно ненадолго уходить, чтобы, когда возвращаешься, появлялась чуть ли не красная ковровая дорожка», — поделилась теледива.

Скандал с Давлетяровым произошел в преддверии премии Муз-ТВ. Медиаменеджер заменил Кудрявцеву на певицу Ольгу Бузову, о чем звезда узнала случайно.

Кудрявцева ранее повздорила с режиссером Сариком Андреасяном из-за качества его фильмов. Тогда актриса Лиза Арзамасова высказалась в поддержку постановщика, передает «Вечерняя Москва».

Шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион» приостановило съемки на фоне пандемии коронавируса. Незадолго до этого актриса Светлана Пермякова разоблачила внутреннюю кухню телепроекта.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лера Кудрявцева возобновила сотрудничество с Муз-ТВ после скандала с Давлетяровым
кудрявцева МУЗ-ТВ Давлетяров
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