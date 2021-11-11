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Блогер Колясников: Украина готовит провокацию против России в Черном и Азовском морях
Армия
Блогер Колясников: Украина готовит провокацию против России в Черном и Азовском морях
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 ноября. Соединенные Штаты активно готовят Украину к эскалации конфликта с Россией. Такое мнение высказал блогер Сергей Колясников.

Первый из десяти фактов, который указывает на подготовку Киева к войне — это участившиеся обстрелы Донбасса силами ВСУ, в том числе с применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, пишет блогер у себя в Telegram-канале. Во-вторых, Москву посетил с визитом директор ЦРУ Уильям Бернс, вероятно, с целью выяснить реакцию России на возможную военную операцию Киева на востоке страны.

Также ВМС США отправили в Черное море свои корабли USS Porter и USS Mount Whitney. При этом, отмечает Колясников, в ответ на протесты России в Вашингтоне заявили, что будут проводить свои операции в регионе так, как пожелают.

Пятым фактом блогер назвал фиксирование российскими военными беспрецедентной активности американской авиации в небе над Черноморской акваторией. Шестое — Украина намерена передислоцировать свои военные корабли из Черного моря в Азовское, что Колясников рассматривает как провокацию против России.

В-седьмых, несколько американских конгрессменов предложили президенту США Джо Байдена помочь Киеву вооружениями и данными разведки, а также послать войска в Черноморский регион. В-восьмых, Вашингтон направил России предупреждение «о последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины».

Девятым фактом стала провокационная хартия украинских и американских военных о стратегическом партнерстве. Наконец, о подготовке Украины к войне с РФ говорит намечающийся в стране энергетический кризис, который во многом провоцируют США, заключает блогер.

Ранее сообщалось, что Украина обостряет обстановку на Черном море и в Донбассе под прикрытием США. Также отчет наблюдателей ОБСЕ показал, что украинские военные планируют новый виток обострения конфликта на юго-востоке страны, передает «Царьград».

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