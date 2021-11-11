Российские региональные компании по вывозу мусора заявили о долгах на 40 млрд рублей

Москва, 11 ноября. Дебиторская задолженность региональных организаций по вывозу мусора продолжает расти, пишет РБК, ссылаясь на данные «Российского экологического оператора».

Объем дебиторских долгов сроком до трех лет у компаний, которые вывозят мусор, достиг порядка 40 млрд рублей. Соответствующая информация имеется у «Российского экологического оператора».

Отмечается, что просрочка операторов отечественных субъектов по обращению с отходами сроком от трех месяцев до трех лет равняется в настоящее время 20% от расчетной валовой выручки предприятий.

Примерно 11% такой просрочки представляют собой задолженность со сроком от 90 дней до одного года, а на 9% приходятся долги сроком от года до трехлетнего периода. Выручка рассматриваемых компаний в 2020 году составила 193 млрд рублей. Согласно оценке президента «Чистой страны» Руслана Губайдуллина, просрочка достигает из этого объема 38,6 млрд рублей.

Публицист Сергей Малинкович считает, что у «мусорной» реформы в России есть несколько ключевых особенностей. По мнению аналитика, не все аспекты обновления по данному направлению законодательства проходят успешно.