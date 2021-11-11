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Российские региональные компании по вывозу мусора заявили о долгах на 40 млрд рублей
Экономика
Российские региональные компании по вывозу мусора заявили о долгах на 40 млрд рублей
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 11 ноября. Дебиторская задолженность региональных организаций по вывозу мусора продолжает расти, пишет РБК, ссылаясь на данные «Российского экологического оператора».

Объем дебиторских долгов сроком до трех лет у компаний, которые вывозят мусор, достиг порядка 40 млрд рублей. Соответствующая информация имеется у «Российского экологического оператора».

Отмечается, что просрочка операторов отечественных субъектов по обращению с отходами сроком от трех месяцев до трех лет равняется в настоящее время 20% от расчетной валовой выручки предприятий.

Примерно 11% такой просрочки представляют собой задолженность со сроком от 90 дней до одного года, а на 9% приходятся долги сроком от года до трехлетнего периода. Выручка рассматриваемых компаний в 2020 году составила 193 млрд рублей. Согласно оценке президента «Чистой страны» Руслана Губайдуллина, просрочка достигает из этого объема 38,6 млрд рублей.

Публицист Сергей Малинкович считает, что у «мусорной» реформы в России есть несколько ключевых особенностей. По мнению аналитика, не все аспекты обновления по данному направлению законодательства проходят успешно.

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долги вывоз мусора российский экологический оператор
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