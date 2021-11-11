Избирком Ливии разъяснил причину невозможности отклонять статьи закона о выборах

Триполи, 11 ноября. Член совета директоров Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Абдель Хаким аль-Шааб прокомментировал разногласия между партиями по поводу статьи 12 Закона о выборах президента. По его словам, в обязанности избиркома не входит одобрение или отклонение каких-либо пунктов нормативно-правового акта.

«Мы как комиссия применяем закон, и, если парламент считает, что эту статью следует исключить, тогда он должен выпустить поправку со ссылкой на вышеупомянутую часть, поскольку ВИК только выполняет правила», — разъяснил Абдель Хаким аль-Шааб.

Говоря о возможности отстранения или недопущения ливийцев к участию в выборах на основании предыдущей должности, представитель избиркома отметил, что ни в одной из статей закона не упоминается политическая изоляция тех, кто ранее занимал государственный пост. Каждый гражданин вправе выдвинуть собственную кандидатуру.

Кроме того, критика со стороны Высшего государственного совета (ВГС) не имеет никакого отношения к комиссии, которая как исполнительный орган не может отклонять изданные Палатой представителей законы.

«Если ВГС рассматривает парламент как партию, с которой не достигли соглашения, тогда это политический вопрос между ними, и они должны обратиться к судебной власти для вынесения решения или для нового договора», — добавил Абдель Хаким аль-Шааб.

Представитель избиркома подчеркнул важность мнения ливийцев, которые выступили за своевременное проведение выборов, точнее, 24 декабря. Выступающие против голосования партии остались в меньшинстве перед значительной народной поддержкой.

В течение семи лет политические объединения не достигли какого-либо понимания в стоящих перед страной вопросах, продолжил Абдель Хаким аль-Шааб. Действующая исполнительная власть в лице Президентского совета, возглавляемого Мухаммадом Юнисом аль-Манфи, и переходное Правительство национального единства (ПНЕ) с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой нашли силу в системе голосования, а не в консенсусе.

Ранее глава ВГС Ливии Халед аль-Мишри раскритиковал принятую депутатами Палаты представителей законодательную базу и призвал бойкотировать выборы, поскольку документы, по которым страна подготавливается к избирательному процессу, по его мнению, содержат ошибки. Также сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1 не исключил вооруженной эскалации в случае проведения плебисцита.

Ливийский парламент ответил, что обсудит неоднозначные заявления со стороны Высшего государственного совета. Примечательно, что Халед аль-Мишри уже высказывался против разработанной Палатой представителей нормативно-правовой основы для выборов.

В начале ноября глава ВГС заявил, что депутаты якобы нарушили процедуру принятия проекта закона. Позже политик допустил вероятность возобновления гражданской войны, если голосование не перенесут.

1 Организация запрещена на территории РФ.