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Актриса Татьяна Васильева назвала Федункив и Картункову «пробивными тумбами»

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 20:45
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева назвала Федункив и Картункову «пробивными тумбами»
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 11 ноября. Известная актриса театра и кино Татьяна Васильева жестко прошлась по юмористкам Марине Федункив и Ольге Картунковой, назвав их «пробивными тумбами».

Артистка с недоумением отметила, что бывшие участницы КВН «ломятся» на театральную сцену. Звезда не понимает, почему они пошли в «трамвайное депо», а не в театральный вуз. По ее словам, ни у одной выпускницы театральной мастерской нет такой пробивной силы, как у юмористок.

«Пытались мы сделать одну программу на телевидении. Там была одна такая юмористка, полная. Они все полные, им ведь все равно, как они выглядят. Она не давала никому говорить! Наглые, без комплексов», — заявила актриса в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Ведущий попытался выяснить, о ком идет речь. Он назвал три имени — Марина Федункив, Ольга Картункова и Светлана Пермякова. Васильева указала, что первые две как раз такие, как она описала.

Летом этого года свои силы в актерской профессии попробовала певица Ольга Бузова. Она выступила на сцене МХАТ имени Горького. Многие артисты были возмущены, что экс-звезда «Дома-2» играет на сцене легендарного театра.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Татьяна Васильева назвала Федункив и Картункову «пробивными тумбами»
васильева федункив картункова
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