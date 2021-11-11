Эксперты Knight Frank составили рейтинг городов по росту цен на элитное жилье

Москва, 11 ноября. Консалтинговая компания Knight Frank проанализировала 46 городов по всему миру на предмет подорожания недвижимости премиум-сегмента, используя усредненное скользящее значение за год. По итогу третьего квартала средний темп роста цен составил 9,5%.

На первом месте рейтинга оказался Майами — там этот показатель достиг 26,4%. В топ-5 попали Москва (+20,5%), азиатские города Сеул (+22,6%) и Шанхай (+20,5%), а также Торонто (+20,4%), сообщили аналитики.

Заметное воздействие на высокую ценовую динамику в третьем квартале оказали открытие границ и нормализация ситуации в международном авиасообщении. Кроме того, роль сыграла перспектива ужесточения денежно-кредитной политики, роста налогов и принятия иных стабилизирующих мер по охлаждению роста цен на жилищных рынках во многих странах, указали в компании.

Сбербанк отмечает признаки стабилизации цен на недвижимость в России. Об этом сообщил зампредседателя правления кредитной организации Анатолий Попов.