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Эксперты Knight Frank составили рейтинг городов по росту цен на элитное жилье

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 20:43
Экономика
Эксперты Knight Frank составили рейтинг городов по росту цен на элитное жилье
pixabay.com

Москва, 11 ноября. Консалтинговая компания Knight Frank проанализировала 46 городов по всему миру на предмет подорожания недвижимости премиум-сегмента, используя усредненное скользящее значение за год. По итогу третьего квартала средний темп роста цен составил 9,5%.

На первом месте рейтинга оказался Майами — там этот показатель достиг 26,4%. В топ-5 попали Москва (+20,5%), азиатские города Сеул (+22,6%) и Шанхай (+20,5%), а также Торонто (+20,4%), сообщили аналитики.

Заметное воздействие на высокую ценовую динамику в третьем квартале оказали открытие границ и нормализация ситуации в международном авиасообщении. Кроме того, роль сыграла перспектива ужесточения денежно-кредитной политики, роста налогов и принятия иных стабилизирующих мер по охлаждению роста цен на жилищных рынках во многих странах, указали в компании.

Сбербанк отмечает признаки стабилизации цен на недвижимость в России. Об этом сообщил зампредседателя правления кредитной организации Анатолий Попов.

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недвижимость рост цен элитное жилье
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