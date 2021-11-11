Убийство девушки самурайским мечом в Стамбуле спровоцировало скандал в Турции

Стамбул, 11 ноября. Неадекватный молодой человек напал на девушку с самурайским мечом на улице в стамбульском районе Аташехир, жертва нападения скончалась от нанесенных травм в больнице. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Вечером 9 ноября 28-летняя Башак Дженгиз подверглась атаке со стороны Джана Гектуга Боза, который достал из своей сумки японский меч и нанес жертве серьезные ранения. Инцидент произошел на одной из улиц крупнейшего города Турции.

По свидетельствам очевидцев, преступник безмолвно подошел к Дженгиз и ударил по руке мечом длиной около 75 см. Подозреваемый продолжал наносить удары девушке до тех пор, пока она не осталась лежать на земле.

1 aylık eğitim için Ankara'dan İstanbul'a gelen mimar Başak Cengiz, sokak ortasında samuray kılıcıyla katledildihttps://t.co/IGe7ILQbjr pic.twitter.com/6nAEmIHbv6 — TGRT HABER (@tgrthabertv) November 10, 2021

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, жертву преступления доставили в больницу. Несмотря на старания медиков, жизнь девушки спасти не удалось.

Башак Дженгиз, погибшая в результате инцидента, проживала в Анкаре и проходила краткосрочные курсы повышения квалификации в строительной фирме в Стамбуле. Известно, что девушка обычно пользовалась служебной развозкой, но в тот злополучный вечер предпочла идти пешком, так как у нее были дела.

27-летний преступник был задержан полицией в своей квартире во время рейда. Сотрудником правоохранительных органов удалось вычислить нападавшего по камерам видеонаблюдения.

Ülke kadın mezarlığına döndü. Baba, kardeş ve eşlerden sonra şimdi de canı sıkılanlar eklendi kadın katillerine. Yeter artık! https://t.co/F5CgxyXoCi — Nuray Sağıroğlu (@nuraysagiroglu) November 11, 2021

В ходе обыска в доме молодого человека были изъяты 15 мечей и ножей. Известно, что среди них был и самурайский меч, который использовался при нападении. Кроме того, в доме убийцы были обнаружены бумаги, приклеенные на окна и стены. На них содержались надписи, призывающие совершить убийство.

Боз был арестован по подозрению в преднамеренном убийстве особой тяжкости. На допросе молодой человек сообщил, что вышел из дома, планируя совершить убийство, а для меньшего сопротивления в качестве жертвы была выбрана женщина.

28-year-old architect killed on Istanbul street by a man w/ samurai sword. "It's easier to kill a woman. I don't know the victim..After seeing her I walked after her, took the sword out of my bag & stabbed her 4 times." https://t.co/sscKPd59Wz #BasakCengiz — David Lepeska (@dlepeska) November 11, 2021

Установлено, что преступник в прошлом находился на лечении в больнице из-за употребления наркотиков, а также состоял на учете у психолога. Однако за последние три года он не обращался ни к одному врачу. Боз учился на инженерном факультете в одном из вузов Стамбула. По словам местных жителей, в последнее время он угрожал окружающим расправой.

Ошеломительная реакция

Жестокое убийство всколыхнуло турецкое общество. Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что будет внимательно следить за процессом, чтобы преступник получил самое суровое наказание.

На ужасающее преступление отреагировали многие ведущие политики, журналисты, представители шоу-бизнеса и активисты.

Bakın ben artık delireceğim. Sokak ortasında hiç tanımadığı biri tarafından samuray kılıcıyla öldürülen gencecik bir kızın yerine kendimi koymaktan delireceğim #basakcengiz pic.twitter.com/oM2bklvr9U — çitlembik (@citpembik) November 10, 2021

Кошмарный инцидент не оставил равнодушным и известного певца Таркана.

«Интересно, власти, не предпринявшие никаких действий для защиты наших женщин, считают себя виновными в этих убийствах? Когда закон вынесет этим преступникам заслуженное наказание? Когда власти примут законы о предотвращении этих убийств? Сколько еще женщин будет принесено в жертву? Когда закончится боль женщин на этой земле? Когда наша страна избавится от этого позора?» — такие вопросы задал артист в своем Twitter-аккаунте.

Hukuk bu canilere hakettiği cezaları ne zaman verecek? Yetkililer bu cinayetlerin önüne geçecek yasaları ne zaman çıkaracak?

Daha kaç kadının kurban edilmesi bekleniyor?

Bu topraklarda kadının acısı ne zaman dinecek?

Ülkemiz bu utancından ne zaman kurtulacak? — Tarkan (@tarkan) November 11, 2021

Убийства женщин в Турции

Гендерное насилие является острой проблемой в Турции. Согласно отчету, опубликованному правозащитником и депутатом оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Сезгином Танрыкулу, почти 7 000 женщин были убиты за те 18 лет, что правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) находится у власти.

По данным правозащитной платформы «Мы остановим убийства женщин», как минимум 296 женщин стали жертвами насилия в нынешнем году. Только в сентябре 26 были убиты мужчинами, а 19 — погибли при подозрительных обстоятельствах.

Eylül ayında;



▪️26 kadın cinayeti işlendi, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.



Eylül ayı raporumuzun tamamını okumak için: https://t.co/iZIK4fzEvt pic.twitter.com/4BEtlAIVv1 — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) October 2, 2021

Согласно сведениям портала Bianet, в 2020 году в республике мужчинами были убиты как минимум 284 женщины. Эти данные основываются исключительно на открытых источниках. Если к этому добавить убийства, совершенные в 2019 году, но отразившиеся в прессе лишь в 2020-м, это количество увеличится до 305 человек. В 65% случаев убийцами были либо муж, либо бывший супруг, либо бойфренд.

В Турции насилие в отношении женщин перестало быть сугубо местной проблемой и распространилось на интернациональные пары. Девушки из постсоветских стран становятся жертвами избиений, изнасилований и даже убийств.