Обновленный народный музей «Дорога жизни» в Коккорево откроют в 2022 году

Уголовное дело по факту ненадлежащего сохранения объекта культурного наследия возобновят по требованию главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Утрата таких объектов, созданных руками ветеранов – это крест на памяти о тех событиях, про которые никто забывать не должен.

Историю о плачевном состоянии музея в одном из сюжетов увидел Александр Бастрыкин. Тогда и появилось уголовное дело. В ненадлежащем сохранении объекта культурного наследия обвинили председателя правления общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов» Сергея Звонкова. Следствие длилось чуть больше года, а потом дело вернули из прокуратуры и прекратили «за отсутствием состава преступления».

«Председатель Следственного комитета отменил данное постановление и поручил руководству СУ по ЛО тщательным образом продолжить расследование уголовного дела, установить обстоятельства возможной утраты экспонатов, которые были собраны усилиями граждан и представить доклад с обоснованиями прекращения уголовного дела», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ледовой дороге, как многие помнят, везли продовольствие и грузы для блокадного Ленинграда… Это был единственный путь, который позволял держать связь с Большой землей.

Дорога начала работать, когда хлеба в сутки для рабочих выдавалось по 250 граммов и вдвое меньше — для всех остальных, начался голод, люди стали умирать. Даже при этих нормах каждый день была необходима тысяча тонн продовольствия. Именно поэтому было предельно важно создать дорогу — с нуля. Чтобы она работала как часы всю зиму и решала одну из принципиальных задач.

Событиям тех времен и посвящен музей, который еще совсем недавно можно было просто потерять. Но этого точно не допустят. Следственный комитет России повторно вернулся к рассмотрению уголовного дела которое ранее не поддержала прокуратура. В скором времени здесь лично побывает глава российского следкома Александр Бастрыкин.

«Мы очень надеемся, что с участием Александра Ивановича Бастрыкина музей сможет приобрести новую жизнь, разместившись в одном обновленном здании. Мало того, мы предполагаем, что это может послужить началом больших исследовательских работ по функционированию и об устройстве и работе дороги жизни», — считает член инициативной группы, общественного совета ветеранов и их потомков деревни Коккорево Антон Ермолаев.

Пока же здесь начали ремонт. В комнате, где раньше находился народный музей пусто, холодно и неприглядно. Экспонаты вывезены во Всеволожск. Кто-то говорит, что многие из них безвозвратно потеряны. Возможно, так и было. Но потери произошли давно и в этом придется разобраться следователям.

«Со своей стороны я могу сказать, что те экспонаты, которые находились в музее, когда он был передан нам — все сохранены. Они демонтированы, вывезены и хранятся у нас. Все это сохранено и в концепции музея, которую мы прорабатываем — мы планируем оставить комнату, где раньше располагался музей в том виде, в котором она и была», — высказался Юрий Щеглов, руководитель ГБУК Ленинградской области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни».

Об этом просят и общественники, а также потомки тех, кто навечно вписал свои имена в память поколений, которые сейчас живут с мирным небом над головой. Именно поэтому память здесь увековечат. Музей теперь будет состоять не из одной комнаты, а займет площадь всего здания. Станет современным, его оснастят по последнему слову техники. Но пока это лишь планы. Реализуют их не раньше, чем через год. Но к 9 мая 2022 года обещают распахнуть двери самой важной комнаты в этом музее – народной.

Подобная коккоревской, есть история и в Новой Ладоге. Там неравнодушные долгие годы добиваются создания другого музея — на берегу реки Волхов, где в годы войны размещался штаб водной Дороги жизни. И здание вроде как есть для этого, только вот находится в запустении уже долгие годы. Постепенно разрушается. Вместе с памятью о тех великих событиях.



