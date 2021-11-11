Гватемала стала виртуальной штаб-квартирой ассамблеи Организации американских государств

Гватемала, 11 ноября. Гватемала стала виртуальной штаб-квартирой 51-й Генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ). В мероприятии принимают участие представители 34 стран.

Asamblea de la OEA: los delegados de los países europeos rechazaron la farsa electoral de Nicaragua https://t.co/XCVXGjgAMx pic.twitter.com/bazzSqqKt4 — Infobae América (@infobaeamerica) November 10, 2021

Одной из главных тем первых дней ассамблеи стала пандемия COVID-19. В своем вступительном слове генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро заявил, что «международный план вакцинации является абсолютным приоритетом», и отметил, что во многих странах Центральной Америки уровень иммунизации составляет около 20%. Также он выразил беспокойство из-за ситуации с беженцами из Венесуэлы.

«Мы сталкиваемся с огромным миграционным кризисом. Для каждой страны это попытка принять тысячи венесуэльцев. Необходимо срочно заняться миграцией», — сказал Альмагро.

En inauguración de #AsambleaOEA llamamos a fomentar la cooperación entre los países del hemisferio, hoy destinada a lograr sobrepasar la pandemia y la recuperación posterior del COVID-19, con énfasis en la reducción de las vulnerabilidades y el desarrollo sostenible. (2/2) pic.twitter.com/jUIaaB73dq — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) November 11, 2021

Участники встречи также обсудили прошедшие выборы в Никарагуа, в частности, представитель Испании заявил, что не планирует признавать итоги волеизъявления. К нему присоединился дипломат от Нидерландов, который также выразил обеспокоенность процедурой голосования. Их поддержала Аргентина и еще ряд стран.

«Мы обеспокоены ситуацией в Никарагуа. Мы осуждаем давление на гражданское общество и СМИ, а также репрессии против оппозиционеров», — сказал представитель Нидерландов.

После выступлений европейских делегатов слово взял посланник Никарагуа. Он раскритиковал предыдущие заявления и отметил, что выборы прошли «свободно и чисто». Генеральная ассамблея Организации американских государств продлится до пятницы.