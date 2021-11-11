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Гватемала стала виртуальной штаб-квартирой ассамблеи Организации американских государств
Весь мир
Гватемала стала виртуальной штаб-квартирой ассамблеи Организации американских государств
Prt Scr twitter.com  /  @_EGNoticias

Гватемала, 11 ноября. Гватемала стала виртуальной штаб-квартирой 51-й Генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ). В мероприятии принимают участие представители 34 стран.

Одной из главных тем первых дней ассамблеи стала пандемия COVID-19. В своем вступительном слове генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро заявил, что «международный план вакцинации является абсолютным приоритетом», и отметил, что во многих странах Центральной Америки уровень иммунизации составляет около 20%. Также он выразил беспокойство из-за ситуации с беженцами из Венесуэлы.

«Мы сталкиваемся с огромным миграционным кризисом. Для каждой страны это попытка принять тысячи венесуэльцев. Необходимо срочно заняться миграцией», — сказал Альмагро.

Участники встречи также обсудили прошедшие выборы в Никарагуа, в частности, представитель Испании заявил, что не планирует признавать итоги волеизъявления. К нему присоединился дипломат от Нидерландов, который также выразил обеспокоенность процедурой голосования. Их поддержала Аргентина и еще ряд стран.

«Мы обеспокоены ситуацией в Никарагуа. Мы осуждаем давление на гражданское общество и СМИ, а также репрессии против оппозиционеров», — сказал представитель Нидерландов.

После выступлений европейских делегатов слово взял посланник Никарагуа. Он раскритиковал предыдущие заявления и отметил, что выборы прошли «свободно и чисто». Генеральная ассамблея Организации американских государств продлится до пятницы.

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