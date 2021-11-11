Инженеры Toyota обновили компактвэн Avanza

Джакарта, 11 ноября. Трехрядный компактвэн из Японии обновил генерацию и расположился на новой архитектуре. Речь идет о модели Toyota под названием Avanza.

Бюджетный и комфортный Avanza следующего поколения дебютировал на территории Индонезии, где его производством будет заниматься совместное предприятие бренда Toyota с компанией Astra Motor.

Данная модель пользуется повышенным спросом в государствах Юго-Восточной Азии. Эксперты ожидают, что с выходом новой версии реализация машины дополнительно вырастет.

Обновленное поколение транспортного средства по-прежнему представляет собой компактный и доступный автомобиль с распашными боковыми дверями и архитектурой салона в три ряда. В основе экземпляра лежит платформа DNGA, предназначающаяся для недорогих моделей. Avanza оборудуется бензиновыми силовыми агрегатами. Это может быть мотор на 1,3 литра мощностью 98 л.с., который работает в паре с пятидиапазонной «механикой», либо двигатель на 1,5 литра мощностью 106 л.с. На автомобиль возможно также установить вариатор.

Автомобилестроительная компания Subaru презентовала сегодня первый электрифицированный кроссовер Solterra. Данная модель была разработана совместно со специалистами Toyota.