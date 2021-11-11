Татьяна Лазарева призналась, что разочарована современным КВН

Москва, 11 ноября. Телеведущая Татьяна Лазарева оценила развитие шоу КВН на фоне празднования юбилея знаменитой передачи Первого канала.

«Клуб веселых и находчивых» отмечает 60-летие 11 ноября. Лазарева решила поделиться собственными воспоминаниями о проекте, который открыл ей дорогу в мир шоу-бизнеса. Так, по словам звезды, именно на сцене Первого канала она провела «волшебное время» и нашла друзей.

Однако современное шоу неприятно удивляет телеведущую юмором «вполноги», лишенным свободы. Артистка уверена, что причина скрывается в ограничениях на телевидении. Лазарева разочарованно сравнила новые выпуски проекта с прошлыми.

«Я вот тут посмотрела детский КВН на Первом канале и пришла в ужас. Это мелкие и пыльные обломки той великой империи, которую я, к счастью, застала…» — призналась артистка в Instagram.

При этом Лазарева высоко оценила работу ведущего Александра Маслякова. Теледива призналась, что он был вспыльчивым, но понимающим «ректором» в своеобразном «университете профессии артиста».

Ранее шоу «Игра» на ТНТ оказалось в центре скандала из-за обвинений со стороны Маслякова. Телеведущий заявил, что проект украл идею программы Первого канала.