Банк России заявил о росте оттока капитала с начала года

Москва, 11 ноября. Чистый вывоз капитала частным сектором в период с января по октябрь текущего года вырос на 53,9% — до 65,7 млрд долларов, следует из предварительной оценки Центробанка РФ.

Показатель за аналогичный период 2020 года составил 42,7 млрд долларов. Таким образом, положительное сальдо финансовых операций увеличилось на 23 млрд долларов. Причина роста — операции по размещению активов за рубежом, уточнил российский регулятор.

Отток капитала из России за первое полугодие снизился на 9,62%. По итогам шести месяцев показатель находился на уровне 31,2 млрд долларов. Тогда ключевым фактором роста стало вложение прочих секторов в иностранные активы при незначительном уменьшении внешних обязательств.

Международные резервы России в период с 29 октября по 5 ноября сократились на 0,2% — до 622,1 млрд долларов. Снижение произошло под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.