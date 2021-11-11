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ФАН представляет новый проект #БЕЗФИЛЬТРОВ. Гость — Александра Кошкина
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ФАН представляет новый проект #БЕЗФИЛЬТРОВ. Гость — Александра Кошкина

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Все привыкли видеть в аккаунтах Instagram-блогеров идеальную картинку: курорты, точеные фигуры, безупречные лица, ресторанные блюда. Но что происходит за кадром? Федеральное агентство новостей запускает новый проект #БЕЗФИЛЬТРОВ, в котором ведущий Антон Беккужев приоткроет завесу тайны жизни интернет-знаменитостей.

В пилотном выпуске Антон Беккужев побывал дома у блогерши и радиоведущей Александры Кошкиной, на которую подписано более 463 тысяч человек.

Девушка рассказала о тайном поклоннике, который заполняет ее дом роскошными букетами роз. А также поведала о печальном опыте прошлых отношений.

Кошкина не постеснялась рассказать и о самом сокровенном: стоимости операции по увеличению груди и наличии «уколов красоты».

Как девушка добилась успеха? Кто спонсировал блогершу? Какой ценный совет дал ей отец? На эти вопросы Александра сама ответит в новом проекте Федерального агентства новостей.

 

 

 

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