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Меркель предложила Путину продвигать диалог «нормандской четверки»
Политика
Меркель предложила Путину продвигать диалог «нормандской четверки»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Берлин, 11 ноября. Необходимо подталкивать переговоры «нормандского формата», уверена временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель. Она обратилась с инициативой к президенту России Владимиру Путину.

Стороны провели телефонные переговоры. Немецкий кабмин прокомментировал беседу Меркель с Путиным, где и рассказал о ее предложении. Сообщение опубликовала пресс-служба.

«Федеральный канцлер также затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в "нормандском формате" для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта», — гласит заявление.

Ранее президент России в разговоре с врио канцлера назвал разрушительной политику Украины по Донбассу. Киев пытается разрешить ситуацию за счет силовых методов, пояснил Владимир Путин.

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