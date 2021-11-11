Похудевший Кикабидзе опубликовал первое фото после смерти супруги

Москва, 11 ноября. Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе впервые появился на публике после потери любимой супруги, артистки балета Ирины Кебадзе. Звезда фильма «Мимино» порадовала поклонников новой фотографией.

Супруга популярного артиста долгое время страдала от болезни, которая и стала причиной ее смерти. По информации представителя Кикабидзе, она умерла не от последствий коронавируса нового типа.

Новая фотография с актером появилась на его странице в социальной сети Instagram. На снимке заметно похудевший Кикабидзе запечатлен вместе со своим директором Олегом Толмачевым. Подписывать публикацию он никак не стал.

Под постом подписчики поблагодарили артиста за весть о себе. Многие отметили, что смерть супруги сильно повлияла на их кумира — он заметно осунулся. Однако фолловеры рады, что звезда «Мимино» нашла в себе силы улыбнуться.

«Уважаемый Буба, вы очень нужны всем-всем. Живите долго, очень долго. Мы вас любим, надеемся на вас»; «Заметно похудели, конечно, после всех событий. Дай вам бог 100 лет здоровья и сил!»; «Улыбка на лице, а в глазах грусть не скрыть. Сил вам и здоровья, любимый артист!» — написали обеспокоенные пользователи соцсети.

Трагедия, которая произошла с Кебадзе, стала настоящим шоком для ее мужа. Родственники Кикабидзе сильно беспокоятся за него, поэтому стараются почти не оставлять одного. По информации портала «Дни.ру» после смерти жены здоровье актера сильно ослабло.

Ранее стало известно, что поклонники актерского таланта Кикабидзе смогут увидеть его в новых сериях «Сватов». Однако не все фанаты комедийного сериала остались довольны таким решением создателей проекта.