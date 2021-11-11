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Baijiahao: Россия нанесла мощный удар по США в Центральной Азии без единого выстрела

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 20:20
Армия
Baijiahao: Россия нанесла мощный удар по США в Центральной Азии без единого выстрела
Федеральное агентство новостей

Пекин, 11 ноября. Россия смогла нанести по позициям США в Центральной Азии крайне болезненный удар, не совершив при этом не единого выстрела. Об этом рассказали аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Baijiahao в своем материале пишут, что США рассматривают РФ и КНР в качестве главных конкурентов на мировой арене, для противостояния с которым важно заполучить Центральноазиатский регион. Как передает «ПолитРоссия», в этой связи Белый дом активно заигрывает с Индией, настойчиво предлагая ей полноценный военный альянс, направленный против Китая.

Эксперты отмечают, что для Нью-Дели в определенной степени было бы выгодно иметь мощного союзника в лице Вашингтона. Тем более, что между КНР и Индией давно существуют разногласия на почве конкуренции за доминирующее положение в регионе. Однако неожиданно для США индийские власти пошли на немыслимый шаг, повернувшись в сторону России.

Москва и Нью-Дели ведут активные переговоры по укреплению отношений в дипломатической и военно-технической сферах. Более того, Индия намерена установить полноценное военное сотрудничество с РФ в Центральной Азии и Индийском океане. Таким образом, она сможет занять ведущее положение в регионе.

Китайские авторы отметили, что таким образом Россия нанесла по интересам США мощный удар без единого выстрела. Теперь, если Вашингтон и дальше будет настаивать на своем превосходстве в регионе, это положит конец любым мечтам о союзе с Нью-Дели.

Ранее аналитик Алексей Подберезкин сообщал, что Индия взбесила США закупкой комплексов С-400 у России. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пока Вашингтон не планирует вводить санкции против Нью-Дели.

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россия сша китай индия центральная азия
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