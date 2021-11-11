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«Сбер» презентовал суперкомпьютер Christofari Neo
Технологии
«Сбер» презентовал суперкомпьютер Christofari Neo
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва, 11 ноября. «Сбер» и SberCloud представили новый высокопроизводительный компьютер Christofari Neo. Это второе устройство, разработанное компаниями совместно.

Технический директор (СТО) «Сбербанк Груп», исполнительный вице-президент Давид Рафаловский на конференции AI Journey указал, что новый ПК подходит для обучения самых сложных моделей трансформеров.

Производительность устройства составляет почти 12 петафлопс. Этот показатель в 1,8 раза больше, чем мощность первого суперкомпьютера. Работать с большим массивом данных позволят 80 гигабайт памяти.

Ранее специалисты «Сбера» представили нейросеть, обученную генерировать изображения с помощью описания. Представители сервиса уверены, что новый алгоритм будет полезен в сфере дизайна.

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