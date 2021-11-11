Маркелов предсказал новый распад Польши после грубого выпада Моравецкого в адрес РФ

Варшава, 11 ноября. Позволяя себе агрессивные выпады против России, еще и в контексте Второй мировой, польский премьер-министр повторяет ошибку своих предков.

С грозным предупреждением в адрес Варшавы в эфире политического ток-шоу «60 минут» выступил российский политолог Михаил Маркелов, комментируя глупое, русофобское заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Последний на днях назвал ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе войной нового типа, в которой в качестве снарядов выступают люди. Также он сравнил это «нападение» с началом Второй мировой войны и по традиции обвинил в миграционном кризисе Россию.

Global Look Press / Damian Burzykowski/Keystone Press Agency

Маркелов отметил, что Моравецкому и другим европейским чиновникам высшего звена лучше было бы помолчать, ведь именно они виноваты в том, что происходит сейчас на польской границе. Мало того, европейцы ко всему прочему осознанно обрекают тысячи мигрантов на холод и голод, блокируя доставку гуманитарной помощи, организованной рядом европейских общественных организаций под эгидой специального подразделения ООН. Эксперт подчеркнул, что, осыпая необоснованными обвинениями Россию, официальная Варшава, и в частности пан Моравецкий, нарываются на жесткий ответ Москвы. А как показывает история, Польша в таких случаях редко сохраняет свою государственность.

«Поляки из этого делают прямую выгоду, делая постоянные антироссийские заявления. Посмотрите, что говорит этот Моравецкий, их сумасшедший премьер-министр. Он открыто нас сравнивает, и эту ситуацию сравнивает с нападением на Польшу в начале Второй мировой войны. Открыто об этом говорит премьер-министр, позволяя себе столь грязные выпады в адрес РФ. Он, наверное, перепутал эпохи и перепутал нашу современность со Смутным временем и рядит себя в итоге в короля Сигизмунда III. Но для Речи Посполитой тогда все это закончилось трагедией, распадом страны и позорным бегством. Как обгадившиеся олени тогда бежали из-под Москвы. Он хочет договориться до того же результата? А ведь договорится, и снова Польша распадется на мелкие куски, и снова побегут как олени», — предупредил поляков Маркелов.

Политолог также вспомнил, что когда он работал журналистом, ему довелось побывать не в одном лагере беженцев, и он может с уверенностью сказать, что Польша устроила наихудший вариант. Таких ужасных условий и отношения не было ни в одной стране Ближнего Востока. Даже на границе Мексики и США люди вряд ли сталкиваются с таким хаосом и беспределом. Варшава побила рекорд антигуманного отношения к мигрантам.

Ранее политолог Алексей Мартынов объяснил, как Лукашенко случайно сломал самую прибыльную схему Германии