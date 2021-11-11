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Столица Индонезии может уйти под воду к 2050 году

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 20:15
Наука
Столица Индонезии может уйти под воду к 2050 году
pixabay.com  /  Azure_Artwork

Москва, 11 ноября. Один из крупных городов мира может в скором времени уйти под воду. Специалисты Национального агентства исследований и инноваций спрогнозировали затопление столицы Индонезии Джакарты к 2050 году.

Джакарта, будучи одним из самых густонаселенных мегаполисов, нуждается в оперативных методах решения проблем оседания суши и повышения уровня моря. Недавнее исследование показало, что примерно четверть территории города будет затоплено уже к 2050 году, если не приложить никаких активных усилий. Однако риск может вырасти более чем в два раза из-за изменений климата.

Увеличение температуры стало причиной таяния трех ледниковых регионов: Антарктики, Гренландии и Гималаев. В связи с этим уровень мирового океана заметно повысился, что поставило под угрозу прибрежные территории планеты. При этом Джакарта регулярно страдает из-за затоплений, которые происходят ввиду сильных ливней. Поэтому необходимо срочно приложить огромные усилия для решения этих проблем, сообщает Phys.org.

Ранее эксперты составили список мегаполисов, которые в скором времени могут уйти под воду. Одними из первых могут пострадать Амстердам, Венеция и Новый Орлеан.

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джакарта затопление изменения климата
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