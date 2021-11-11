NetEasе: мощь российских «Бореев» заставила американских военных дрожать от страха

Пекин, 11 ноября. США давно с тревогой наблюдают за растущей мощью российской армии. При этом в распоряжении у ВС РФ есть две боевых системы, повергшие американцев в ужас, пишет NetEasе.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на две уникальные военные разработки. Они заставляют дрожать от страха весь Пентагон. Речь идет о подводных лодках «Борей» и бомбардировщиках Ту-160 «Белый лебедь».

Российская субмарина известна американцам как «бесшумный убийца». Она способна нести 16 баллистических ракет «Булава», дальности действия которых достаточно для нанесения сокрушительных ударов по территории Соединенных Штатов.

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В воздухе неудобства американцам доставляют российские стратегические бомбардировщики Ту-160. Хотя эти самолеты разработали еще во времена Советского Союза, в эффективности они до сих пор превосходят аналоги. «Белые лебеди» оснащены двигателями НК-32, что обеспечило им звание самых скоростных бомбардировщиков в мире.

«Уровень российского оружия в последние годы заметно вырос, армия РФ ежегодно получает совершенно новые боевые системы. Более того, многие из них уникальны, и даже США не могут похвастаться наличием подобных технологий», — заключили в NetEasе.

Ранее сообщалось, что российские Ту-160 провели патрулирование в небе над Белоруссией. Источник «Царьграда» раскрыл задачи этих маневров.