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Еврокомиссия признала необходимость использования газа при энергопереходе

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 20:01
Экономика
Еврокомиссия признала необходимость использования газа при энергопереходе
pixabay.com

Глазго, 11 ноября. Отказ от эксплуатации угля приведет некоторые страны Европейского союза к использованию природного газа, отметил в ходе брифинга на климатической конференции COP26 исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Создание «зеленой» энергетической системы невозможно без временного перехода к голубому топливу в рамках полномасштабного ухода от угольной экономики, подчеркивает евродепутат Тиммерманс.

«Уход от использования угля для ряда стран Евросоюза будет происходить через промежуточную фазу использования природного газа», — отметил представитель ЕК.

Сейчас в Европе имеется порядка 30 регионов, которые обладают статусом угледобывающих. При этом Тиммерманс ранее указывал, что в будущем уголь насовсем исчезнет из энергосистемы Евросоюза.

Основная цель ЕС заключается в достижении климатической нейтральности к 2050 году. Это будет означать, что выброс парниковых газов в окружающую среду сравняется с нулем.

Брюссель понимает важность использования природного газа для замещения угля при энергопереходе. В настоящее время союз ввозит около 90% требуемого для внутренних нужд энергоносителя. Главным экспортером топлива в ЕС является Российская Федерация.

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