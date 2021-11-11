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Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник, корректировавший минометный огонь
Армия
Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник, корректировавший минометный огонь
Федеральное агентство новостей

Донецк, 11 ноября. Военнослужащие Народной милиции ДНР уничтожили беспилотник, который украинские военные использовали для корректировки минометного огня, сообщили в оборонном ведомстве республики.

По имеющимся данным, ВСУ вели обстрел по населенному пункту Озеряновка, расположенному неподалеку от Горловки. При этом орудия военные наводили при помощи дрона.

«Корректировка минометного огня по окраинам поселка Озеряновка велась украинскими оккупантами с использованием беспилотного летательного аппарата, который был уничтожен нашими защитниками», — сообщили в Народной милиции ДНР.

В ведомстве заметили, что после ликвидации беспилотника обстрел Озеряновки прекратился.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отреагировал на применение украинскими военными в Донбассе ударных беспилотников Bayraktar TB2. Он назвал этот шаг грубым нарушением минских договоренностей и осудил Францию с Германией за игнорирование произошедшего.

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